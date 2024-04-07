Економіка

12:24 07.04.2024

Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

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Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

14,7 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області залишилися без газу через перекриття невідомими особами засувки на розподільчому газопроводі середнього тиску в Куп'янську, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у неділю, внаслідок пошкоджень обстрілами газорозподільних мереж відключено від газопостачання також 27 споживачів у Харкові.

Крім того, в одному з населених пунктів Сумського району минулої доби внаслідок артобстрілу пошкоджено наземний газопровід - відключено 16 споживачів.

У Першотравенському Дніпропетровської області в одному з будинків виявлено пошкодження внутрішньопід'їзного газопроводу - без газу залишилося 15 споживачів. В одному з населених пунктів Павлоградського району з технологічних причин відключено від газопостачання 54 споживача.

 

Теги: #газ #міненерго #харківська_область

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