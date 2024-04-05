Економіка

17:12 05.04.2024

Гетманцев попередив про посилення правил торгівлі сигаретами в кіосках у разі ігнорування використання РРО

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Гетманцев попередив про посилення правил торгівлі сигаретами в кіосках у разі ігнорування використання РРО

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав власникам ліцензованих кіосків із продажу тютюну про необхідність повсюдного застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО).

"Хочу звернутися до власників ліцензованих кіосків із продажу тютюну. В нас із вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі й не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без винятку продажів, припинивши красти у армії", - написав він у телеграмі.

Як заходи боротьби з правопорушниками він назвав раптові фактичні перевірки.

"Справді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших "друзів" у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами", - сказав він.

Гетманцев також повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про розширення переліку підстав для анулювання ліцензій невидачею чеку, який ухвалить Верховна Рада.

Крім того, голова фінансового комітету пригрозив правопорушникам забороною на продаж тютюну в кіосках.

"Цього ще немає, але точно буде, якщо не схаменетеся", - резюмував він.

Теги: #сигарети #рро #гетманцев

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