Кількість аварій у тепломережах столиці минулої зими знизилася на 15% - "Київтеплоенерго"

Під час опалювального періоду 2023-2024 рр., який тривав у Києві 165 днів, кількість пошкоджень у теплових мережах знизилася на 15% порівняно з аналогічним періодом 2022-2023 рр.

"Це результат підготовчої роботи в міжсезоння: проведення гідравлічних випробувань, планова заміна найбільш зношених ділянок трубопроводів (замінено 60 км старих труб) на основі ретельної діагностики влітку", - повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго" (КТЕ) в четвер.

Як поінформували в компанії, взимку в усіх районах Києва в посиленому режимі 24/7 працювали 38 аварійних бригад КТЕ.

"Продумана логістика, чітка взаємодія аварійно-відновлювальних бригад, зокрема з іншими виконавцями послуг, дала змогу усувати пошкодження в середньому менше ніж одну добу", - зазначили на підприємстві.

Важливим фактором у плані енергобезпеки в столиці взимку також стала готовність теплоджерел до безперебійної роботи в умовах можливої відсутності електроенергії. У КТЕ всі котельні, де дозволяє потужність, оснащені генераторами.

"Персонал ретельно відпрацював алгоритм розгортання різних за потужністю та технічними характеристиками генераторів. У результаті роботу котельних у випадку знеструмлення відновлюють у найкоротші терміни, так, щоб клієнт не відчув відсутності послуги", - пояснили в компанії.

Крім того, в місті налагоджено безперебійне теплопостачання медичних і соціальних закладів завдяки 21 мобільній котельні.

Приміром, унаслідок ракетних обстрілів 7 лютого цього року сталося пошкодження магістральної теплової мережі. В цих умовах для потреб міської клінічної лікарні №2 та опікового центру в Дніпровському районі було оперативно розгорнуто дві мобільні котельні.

"Майже дві доби обігрів медичних закладів, де перебувають пацієнти з важкими травмами, здійснювався завдяки пересувному обладнанню", - доповнили в КТЕ.

Наразі в місті визначено понад 90 критично важливих об'єктів, до яких готові підключатися мобільні котельні.

Загалом під час підготовки до опалювального періоду 2023-2024 рр. "Київтеплоенерго" вдалося відновити понад 1 тис. одиниць обладнання, пошкодженого внаслідок ракетних обстрілів, що дало змогу повернути для столиці більше ніж 50% втраченої номінальної електричної потужності.

"На іншому обладнанні тривають ремонти, що дозволить надалі повертати втрачені через ракетні обстріли енергопотужності", - констатували в КТЕ.