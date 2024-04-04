"Укрнафта" у 2023 році отримала чистий прибуток 23,6 млрд грн

ПАТ "Укрнафта" за підсумками діяльності у 2023 році отримало чистий прибуток 23,6 млрд грн, повідомив директор компанії Сергій Корецький у Facebook.

За його словами, незалежний аудит звітності завершено Grant Thornton Ukraine 3 квітня.

"Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років. Не втомлююсь дякувати кожному і кожній, хто працює в компанії, і ще раз підкреслю, що державне управління може і має бути ефективним", - зазначив Корецький.

Як повідомлялося, затверджений Кабінетом міністрів фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік передбачає чистий дохід на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.

2024 року компанія планує розпочати буріння 30 нових свердловин, закупити обладнання для інтенсифікації видобутку, інвестувати в оновлення мережі.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.