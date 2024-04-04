Унаслідок нічного удару РФ є поранені й загиблий серед енергетиків, горіли енергооб'єкти - Міненерго

Удари РФ по Україні вночі призвели до пошкодження енергооб'єктів Харківської та Дніпропетровської областей, поранень і загибелі енергетиків, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в четвер, у Сумській області від вибуху авіабомби в населеному пункті Самотiївка дістав смертельних поранень 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

У Харкові під час ліквідації наслідків обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". У стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій, що призвело до пожежі. Під час її ліквідації працівниками станції та ДСНС, яка тривала годину, дістав опіків охоронець.

У Харківській області через атаку дронами вночі сталося загоряння енергооб'єкта, яке ліквідовано силами ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих серед енергетиків.