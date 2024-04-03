Економіка

19:05 03.04.2024

НБУ має намір оновити вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

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НБУ має намір оновити вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

Національний банк (НБУ) розробив і запропонував до обговорення проєкт Положення про вимоги до страховика-нерезидента в разі здійснення ним діяльності зі страхування на території України, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з проєктом постанови, рейтинг фінансової надійності страховика-нерезидента на дату укладення договору страхування (перестрахування) має бути не нижчим за такий рівень рейтингу за класифікацією міжнародних рейтингових агентств: "В+" (A.M. Best, США), Baa3 (Moody's Investors Service, США), "BBB-" (Standard & Poor's, США), "BBB-" (Fitch Ratings, Велика Британія).

Водночас наголошується, що проєктом передбачається можливість здійснення цієї діяльності без відповідності вищезазначеним рівням рейтингу, якщо нерезидент відповідає вимогам ч. 2 ст. 6 закону про страхування і має досвід здійснення вищезазначеної діяльності не менше ніж три роки.

НБУ наголошує, що нові вимоги поширюватимуться як на страховиків-нерезидентів, так і на перестраховиків-нерезидентів, з якими страховики та страхові посередники мають право встановлювати договірні відносини.

У разі виконання страховиками (перестраховиками)-нерезидентами вимог, передбачених у проєкті, операції за укладеними з ними договорами підлягатимуть оподаткуванню на пільгових умовах.

Після затвердження проєкту втратить чинність розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 липня 2013 року №2262 (зі змінами).

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до проєкту до 25 квітня 2024 року включно.

 

 

Теги: #нбу #зміни #перестрахування

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