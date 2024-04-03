Профільний комітет Ради продовжує розробляти модель економічного бронювання до 50% працівників - ЄБА

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку продовжує роботу над моделлю економічного бронювання до 50% працівників, за якої враховується рівень сплати податків, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за результатами зустрічі голови комітету Дмитра Наталухи та учасників асоціації 2 квітня.

Як уточнили в ЄБА, розроблення концепції моделі економічного бронювання відбувається паралельно з роботою над основним законопроєктом про мобілізацію, хоча раніше була інформація, що під час доопрацювань останнього до другого читання таку модель було відкинуто.

Згідно з інформацією ЄБА, умовами бронювання може бути відсутність податкових боргів бізнесу та сплата військового збору на кожного працівника за формулою: 1,5% від зарплати + фіксована ставка у розмірі 20 тис. грн/місяць.

"Від мобілізації заброньовано близько 540 тис. осіб, найбільше - в енергетиці, агропромисловому секторі, промисловості, виробництві та транспорті. Водночас найбільше мобілізаційне навантаження несе саме білий бізнес, який працевлаштовує людей офіційно", - зазначає асоціація.

Як повідомили у ЄБА, завдання комітету – дослідити фінансовий та економічний вплив мобілізації та створити можливість економічного бронювання співробітників на додаток до механізмів, запропонованих постановами уряду №76 та №45.

Зазначено, що наразі близько 2,7 млн чоловіків віком 25-60 років офіційно працевлаштовані, а 600 тис. - активні ФОПи, водночас близько 1 млн чоловіків, ймовірно, перебувають у тіньовому секторі, оскільки інформація про їхнє працевлаштування у держави відсутня.

Щоб перенести мобілізаційне навантаження на тіньову частину економіки, в комітеті пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка дала б додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу – до 50% від військовозобов'язаних. Водночас стратегічні підприємства пропонується залишити під дією постанови №76.

У представленій моделі для бронювання співробітника підприємству пропонується сплатити збір – внести відомості про працівників на електронному порталі, надати квитанцію про сплату збору (у випадку ФОП – довідку про рух коштів). Далі доведеться пройти верифікацію через податкові органи для підтвердження відсутності заборгованості та онлайн-перевірки особи заброньованого та після підтвердження бронювання протягом 60 днів потрібно буде оновити дані в ЦНАП для валідації бронювання.

Для ФОПів діє додаткова вимога – надання довідки про наявність обороту в розмірі щонайменше вартості трьох місяців бронювання на підтвердження реальної активності.

Планується, що модель поширюватиметься на всіх найманих працівників і ФОПів, але не поширюватиметься на дефіцитні військово-облікові спеціальності. За цією моделлю компанія може самостійно обрати, яких працівників забронювати.

Водночас зазначено, що економічна броня не дає дозволу на виїзд за кордон.

"Ми вдячні пану Наталусі та його команді за діалог та обговорення цієї важливої теми з бізнесом, чекаємо на фінальну концепцію моделі економічного бронювання", - підсумували в ЄБА.