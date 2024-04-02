Економіка

13:37 02.04.2024

Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів - аналітики

1 хв читати
Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів - аналітики

Україна в березні 2024 року імпортувала з Польщі рекордно високий обсяг польського сиру порівняно з довоєнним періодом, який продається набагато дешевше за вітчизняний, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"На українському ринку сиру, здається, настав переломний момент. Або вітчизняні сировари зможуть утримати свій ринок збуту, або їх відчутно потіснять постачальники європейського сиру", - попередили аналітики.

Вони зазначили, якщо такий тренд зберігатиметься і надалі, то відбудеться черговий розподіл ринку між гравцями.

"Вибором споживачів дедалі частіше стає європейський сир, який здебільшого вже зараз пропонується дешевше за вітчизняний. Тому не варто дивуватися, що польського (і не тільки) сиру на полицях магазинів стає дедалі більше", - наголосили експерти.

Вони припустили, що Польща 2024 року наростила виробництво сирів на 10% саме з розрахунку на поставки в Україну.

"Різниця у збільшенні виробництва в Польщі майже дорівнює загальному виробництву аналогічних сирів в Україні. Це має насторожувати вітчизняних сироварів", - застерегли експерти.

Крім того, вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистриб'юторам.

Як повідомлялося, Україна в січні 2024 року наростила імпорт сиру на 42%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

 

Теги: #імпорт #сир

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 01.04.2024
До України в березні імпортували за заниженими цінами овочів і фруктів на 141,2 млн грн - Гетманцев

До України в березні імпортували за заниженими цінами овочів і фруктів на 141,2 млн грн - Гетманцев

17:53 26.03.2024
"Укрнафта" у 2024 р. нарощує імпортні поставки пального

"Укрнафта" у 2024 р. нарощує імпортні поставки пального

19:17 13.03.2024
Польська асоціація виробників цукру пропонує обмежити на 10% доступ цукру з третіх країн до ЄС, щоб імпортувати його з України

Польська асоціація виробників цукру пропонує обмежити на 10% доступ цукру з третіх країн до ЄС, щоб імпортувати його з України

23:19 14.02.2024
Імпорт товарів в Україну в січні-2024р зріс на 6,3% до січня-2023, експорт - на 9,7%

Імпорт товарів в Україну в січні-2024р зріс на 6,3% до січня-2023, експорт - на 9,7%

14:58 31.01.2024
ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

11:34 24.01.2024
Литва та Естонія підтримали ініціативу Латвії щодо заборони імпорту зерна з РФ - прем'єр Латвії

Литва та Естонія підтримали ініціативу Латвії щодо заборони імпорту зерна з РФ - прем'єр Латвії

14:09 23.01.2024
Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна - ЗМІ

Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна - ЗМІ

12:15 23.01.2024
Голова комітету ВР Гетманцев проти пропозиції НБУ про додатковий податок на некритичний імпорт

Голова комітету ВР Гетманцев проти пропозиції НБУ про додатковий податок на некритичний імпорт

19:55 15.01.2024
Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

13:27 05.12.2023
Подорожчання українських сирів спровокує хвилю імпорту після розблокування українсько-польського кордону - аналітики

Подорожчання українських сирів спровокує хвилю імпорту після розблокування українсько-польського кордону - аналітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

80% потужності ТЕС ДТЕК сильно пошкоджено або зруйновано внаслідок березневих атак РФ - топменеджер

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

ОСТАННЄ

Посол Італії в Україні бачить конкретні можливості розвитку двосторонніх економічних відносин між країнами в багатьох секторах

На заході України у 2024р. запустять три нові ТРЦ - RDA

Мінфін підтримав пропозицію АСБ і ЛСОУ про недопущення оподаткування ПДВ комісійної винагороди страхових агентів

Атаки росіян пошкодили одну з підстанцій "Укренерго" та ЛЕП

Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Частка NPL банків скоротилася в лютому на 0,16 в. п. - НБУ

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

ДТЕК у березні відновив електропостачання понад 715 тис. абонентів у 4 областях

monobank усунув збій у роботі застосунку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА