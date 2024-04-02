Дефіциту е/е немає, у Харкові залишаються запроваджені після обстрілів РФ погодинні графіки - Міненерго

Дефіциту в енергосистемі немає, погодинні відключення через мережеві обмеження, як і раніше, передбачаються у Харкові, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у вівторок, в аварійний ремонт через технічну несправність на одній із ТЕС виведено енергоблок.

У понеділок через сонячну погоду і, відповідно, інтенсивне вироблення електроенергії СЕС протягом дня НЕК "Укренерго" зменшувала навантаження об'єктів ВДЕ сумарною величиною 1264 МВт-год.

Крім того, повідомляється, що після атаки ворожого безпілотника сталося займання обладнання на одній із високовольтних підстанцій на Кіровоградщині, а в Дніпропетровській області під час повітряної тривоги відключалася повітряна лінія 330 кВ. Організовано ремонтні роботи.

Під час планового огляду однієї з повітряних ліній 750 кВ біля опори виявили уламки ракет. Їх вилучили працівники ДСНС. Лінія ремонту не потребує.

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено електромережу, що живить одну з шахт, підприємство не працює.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 10 867 МВт-год (у понеділок було 14 296 МВт-год). Експорт, що відновився в незначних обсягах в останні два дні, знову не передбачається.