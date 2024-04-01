Реформа шкільного харчування передбачає розвиток державно-приватного партнерства - Свириденко

Державно-приватне партнерство надасть змогу провести ефективну модернізацію шкільних їдалень, зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час великої партнерської зустрічі на "Фабриці-кухні" в Бучі в суботу.

"Довготривале рішення для ефективної модернізації шкільних їдалень - державно-приватне партнерство. Ми очікуємо ухвалення в другому читанні законопроєкту №7508. Він надасть змогу залучити приватні інвестиції в цю сферу. Сподіваюся, що парламент підтримає цей важливий законопроєкт", - сказала перший віцепрем'єр-міністр.

Згідно з повідомленням, партнерська зустріч, організована на першій фабриці-кухні, була присвячена обговоренню стратегічних цілей реформи шкільного харчування. Вона мала ознайомчо-дискусійний характер і складалася з двох блоків: з інтерактивної частини, під час якої учасники ознайомилися з роботою фабрики-кухні, та панельної дискусії за участю міністрів і міжнародних партнерів реформи.

"Щоб масштабувати наші досягнення і результати, потрібно більше ресурсів і більше партнерів. Хочемо знайти друзів, які тепер допоможуть утілити в життя такі самі проєкти та продовжити реформу на своєму рівні кожній громаді. Школи та садочки, інші дитячі заклади стали місцем, де, незважаючи на війну, закладаються здорові харчові звички на все життя, тож закладається майбутнє всього суспільства", - процитувала пресслужба Міністерства економіки першу леді України Олену Зеленську.

Зі свого боку міністерка економіки наголосила, що організація харчування для дітей у школах - це відповідальність держави, але також і можливість для бізнесу, зокрема, виробників продуктів харчування, які беруть участь у закупівлях для шкіл, і компаній, які надають послуги кейтерингу.

Вона нагадала, що для виробників харчових продуктів доступні урядові гранти на переробку з можливістю отримати до 8 млн грн. Також діє програма "Доступні кредити 5-7-9", що дає змогу оснастити своє виробництво та посилити потужності. Для дрібних бізнесів доступна програма "Власна справа" - це шанс отримати від 50 до 250 тис. грн на створення або розвиток бізнесу.

У рамках партнерської зустрічі було презентовано 4 стратегічні цілі реформи шкільного харчування, зокрема, посилення фінансової та інституційної спроможності громад, модернізація інфраструктури закладів освіти, забезпечення розвитку кадрового потенціалу, формування культури здорового харчування. Крім того, було окреслено карту потреб, створену командою реформи та профільними міністерствами для кращого розуміння партнерами пріоритетних завдань відповідно до стратегічних цілей реформи.

За інформацією заступника міністра освіти і науки Андрія Сташкова, для забезпечення рівних можливостей харчування для дітей в Україні необхідно збудувати 24 кулінарні хаби до кінця 2027 року, для чого провести навчання управлінців, розробити цифрові аспекти реформи, а також розповів про плани створення національної премії для кухарів ЗнаЇмо Awards.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко озвучив нагальну потребу в підтримці інформаційної кампанії щодо здорового харчування, наголосив на важливості створення освітніх і дидактичних матеріалів для української школи про здорове харчування.

Як повідомлялося, в Україні з ініціативи першої леді країни Олени Зеленської з 1 січня 2022 року стартувала реформа шкільного харчування. У школах почали впроваджувати меню, розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Одна з цілей реформаторів - привчити дітей з раннього віку до здорового харчування.

У рамках реформи шкільного харчування в Україні за сприяння The Howard G. Buffett Foundation побудували протягом 8 місяців фабрику-кухню в Бучі (Київської обл.), завершується будівництво другого підприємства в Лозовій Харківської області.