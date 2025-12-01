Кабмін спростив встановлення об’єктів розподіленої генерації і зняв обмеження їх потужності - Свириденко

Кабінет міністрів України спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності цих об’єктів, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Спрощуємо правила для встановлення газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень будь-якої потужності. Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у понеділок.

За її словами, ця норма поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії.

Крім того, Кабмін відновили конкурс на будівництво генеруючої потужності, зокрема, вніс зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів.