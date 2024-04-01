"Укрзалізниця" встановила черговий рекорд, перевізши в березні 16 млн тонн вантажів - Кубарков

АТ "Укрзалізниця" в березні 2024 року в усіх напрямках сполучення перевезла 16 млн тонн вантажів, що на третину більше, ніж у березні 2023 року, та на 10% більше за рекордні показники лютого 2024 року, коли обсяг перевезень сягнув 14,5 млн тонн, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков.

"Зростання вантажних перевезень "Укрзалізниця" демонструє третій місяць поспіль. А березневий результат - найкращий від початку повномасштабного вторгнення", - написав він на фейсбук-сторінці.

За його інформацією, через припортові станції було перевезено 5,3 млн тонн вантажів, зокрема 2,7 млн тонн зернових. Через західні прикордонні переходи - 3,4 млн тонн, зокрема 484 тис. тонн зернових.

"Зараз третина від усіх залізничних вантажів перевалюється саме через припортові станції, що забезпечує понад 70% завантаження морських портів. Переважно це вантажі, які спрямовуються на експорт, зокрема українське зерно", - прокоментував показники роботи "УЗ" у лютому голова правління компанії Євген Лященко.

Очільник "УЗ" зазначив, що в березні компанія виконала фактично всі заявки вантажовідправників і продовжує покращувати експлуатаційні показники, які є запорукою позитивних результатів роботи.

Крім того, на експорт у березні 2024 року залізницею було перевезено 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн - зернові. Загалом на експорт перевезено 51% усіх вантажів. Обсяг експорту збільшився порівняно з березнем 2023 року більш ніж наполовину.

Водночас, у внутрішньому сполученні було перевезено 7 млн тонн, що на 11% більше за березень 2023 року.

"Імпортні перевезення зросли на 65% до березня 2023 року і склали 808,3 тис. тонн", - резюмував віцепрем'єр.

У Мінвідновлення нагадали, що обсяг вантажоперевезень "УЗ" зростає з початку року. У січні було досягнуто рекордного обсягу вантажоперевезень - 14,1 млн т, у лютому - 14,5 млн т.