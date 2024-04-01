Економіка

10:42 01.04.2024

Дефіциту е/е немає, у неділю довелося обмежувати генерацію ВДЕ - Міненерго

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Дефіциту е/е немає, у неділю довелося обмежувати генерацію ВДЕ - Міненерго

Дефіциту електроенергії немає, погодинні графіки обмеження електроенергії діють тільки в Харкові, а в Кривому Розі застосовуються мережеві обмеження для промисловості, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в понеділок, на ранок аварійних відключень електроенергії не застосовують ніде, енергосистема працює стабільно і збалансовано.

За його інформацією, вчора фіксувався профіцит у системі - через сонячну погоду і, відповідно, інтенсивне вироблення електроенергії СЕС протягом дня НЕК "Укренерго" знижувала навантаження об'єктів ВДЕ сумарною величиною 1739 МВт-год.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 14 296 МВт-год, а також передбачається незначний експорт - до 240 МВт-год, який після тижня відсутності внаслідок обстрілів енергосистеми з 22 березня відновився з п'ятниці в незначних обсягах.

Міненерго також повідомило про вибухи БПЛА на високовольтній підстанції в Запорізькій області, які пошкодили її обладнання.

Унаслідок бойових дій пошкоджено газопровід середнього тиску до будівлі пожежної частини в Харківському районі. Без газопостачання залишилася частина населеного пункту та комунально-побутовий об'єкт.

Теги: #електроенергія #генерація

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