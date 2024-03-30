Економіка

11:42 30.03.2024

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

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У Донецькій і Дніпропетровській областях скасовано графіки відключень електроенергії - ДТЕК

У Донецькій і Дніпропетровській областях скасували графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в ДТЕК у суботу вранці.

"Відключення світла скасовано. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Дніпропетровській і Донецькій областях", - йдеться в телеграм-каналі компанії.

Раніше про скасування графіків відключень електроенергії в Полтавській області повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Пилип Пронін.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері було застосовано аварійні та погодинні відключення в Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/1348

Теги: #енергетика #дтек

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