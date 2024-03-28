Ранній кінець опалювального сезону заощадить до 500 млн куб. м газу

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розраховує на завершення опалювального сезону всією місцевою владою до кінця поточного тижня завдяки теплій погоді, що дасть змогу заощадити значну кількість газу.

"...умовно можемо говорити, (що) якби температура була звичайною, і ми продовжували б цей опалювальний сезон, або була б холодна весна, то, можливо, ми заощадили б приблизно 500 млн кубометрів газу", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Водночас Чернишов зазначив, що навіть із такою економією цього року ще передчасно говорити про відновлення експорту газу, хоча Україна "абсолютно впевнено рухається, як держава, до статусу експортера".

Відповідаючи на запитання про ціни на газ, глава "Нафтогазу" наголосив, що для населення під час війни вони залишаться регульованими, і на сьогодні обмежені 7,96 грн за куб. м.

За його словами, реальна ціна, яка визначається попитом і пропозицією, становить приблизно 12 тис. грн за 1000 куб. м, а покриття різниці між цінами здійснює "Нафтогаз" фактично як дотацію населенню.

Як повідомлялося, запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) України на середину березня становили 8,1 млрд куб. м, з яких 0,74 млрд куб. м належало нерезидентам, 2,2 млрд куб. м - резидентам, 4,6 млрд куб. м - групі "Нафтогаз".

Україна 2023 року спожила 19,6 млрд куб. м газу, зокрема промисловість - 3,4 млрд куб. м за валового видобутку 18,9 млрд куб. м, зокрема приватними виробниками - 3,1 млрд куб. м.

У листопад 2023 року Україна увійшла із запасами в ПСГ 16 млрд куб. м, до 1 березня 2024 року вони знизилися до 8,5 млрд куб. м.