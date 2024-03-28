Найбільший виробник соняшникової олії Молдови зупинив два заводи й вимагає відновлення імпорту українського соняшнику

Міністр сільського господарства і харчової промисловості Молдови Володимир Боля зустрінеться в понеділок з виробниками та переробниками насіння соняшнику через складну ситуацію в його країні з виробництвом соняшникової олії.

Як повідомило молдовське інформаційне агентство "Інфотаг", рішення про обговорення виниклої проблеми ухвалено після зупинення компанією Floarea Soarelui, найбільшим виробником олії, двох заводів. Виробники заявили, що не мають сировини, оскільки фермери відмовляються продавати насіння за нинішньою ринковою ціною, а імпорт соняшнику суворо ліцензований.

"Сьогодні запаси насіння соняшнику в Молдові становлять близько 350 тис. тонн, тому будь-які заяви про відсутність запасів - це спекуляція. Водночас цінова політика має бути об'єктивною, справедливою і відповідальною щодо кінцевого споживача", - написав Боля у фейсбуці.

Він наголосив, що "відмовившись від політичних заяв і спираючись виключно на економічну складову", Мінсільгосп Молдови забезпечить платформу для діалогу між виробниками та переробниками насіння.

"Кожна сторона надасть реальні цифри, щоб ми могли ухвалювати та знаходити життєздатні рішення до нового врожаю соняшнику", - сказав Боля.

Як повідомлялося, Молдова продовжила на три місяці ліцензування імпорту насіння соняшнику з України.