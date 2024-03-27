Економіка

15:59 27.03.2024

Україна отримає EUR100 млн кредиту Банку розвитку Ради Європи на проєкт "єВідновлення"

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Україна отримає EUR100 млн кредиту Банку розвитку Ради Європи на проєкт "єВідновлення"

Україна отримає EUR100 млн кредиту Банку розвитку Ради Європи на проєкт "єВідновлення", повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Плюс EUR100 млн на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку, тривають переговори щодо підписання Рамкової кредитної угоди. Цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для українців, житло яких було знищено внаслідок російської військової агресії", - написав він на фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) на засіданні 25-26 березня затвердила проєкт "НОМЕ. Компенсація за знищене майно", у рамках якого надала Україні EUR100 млн.

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року, в її рамках компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії". Від початку дії державної програми компенсацій подано понад 11 тисяч заявок, а від січня вже придбали нову домівку 1637 українських родин на загальну суму в 3,4 млрд гривень.

 

Теги: #кубраков #євідновлення #брсе #бррє

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