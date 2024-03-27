Економіка

13:09 27.03.2024

АЗК "Укрнафта" працюють без світла на сході й півдні країни

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АЗК "Укрнафта" працюють без світла на сході й півдні країни

Автозаправні комплекси (АЗК) ПАТ "Укрнафта" в періоди відсутності електропостачання в населених пунктах Харківської, Одеської, Дніпропетровської та інших областей продовжують працювати в автономному режимі.

"Ми вдячні енергетикам "Укренерго", обленерго та електростанцій, які докладають неймовірних зусиль для відновлення стабільного енергопостачання. Але поки тривають ремонти, хочемо нагадати, що 429 АЗК Ukrnafta продовжують працювати в автономному режимі. Тут можна заправити якісне пальне", - повідомляється в пресрелізі компанії в середу.

Повний список АЗК "Укрнафти" з генераторами наведено на сайті компанії.

Станом на 1 березня 2024 року "Укрнафта" об'єднувала 460 діючих станцій майже в усіх регіонах України.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Компанією нині управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #робота #азк

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