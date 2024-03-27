Економіка

13:07 27.03.2024

Мінекономіки очікує узгодження Плану України Брюсселем протягом кількох тижнів

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Мінекономіки очікує узгодження Плану України Брюсселем протягом кількох тижнів

План для реалізації програми підтримки Ukraine Facility, що передбачає впровадження 69 реформ і виконання 151 супутнього індикатора, Європейська комісія (ЄК) схвалить протягом кількох наступних тижнів, такий прогноз дав заступник міністра економіки Олексій Соболев у кулуарах закритої дискусії "Економіка воєнного часу: уроки минулого для стійкого майбутнього" в Київській школі економіки (KSE).

Соболев пояснив, що такі позитивні очікування пов'язані з тим, що на етапі підготовки документа відбувалась тісна координація з ЄК.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, в інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Україна 20 березня отримала перші EUR4,5 млрд у рамках перехідного фінансування, а для отримання наступних EUR1,5 млрд у квітні має виконати ще два з п'яти індикаторів, намічених на перший квартал цього року.

Мінфін України додавав, що після затвердження Плану для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще EUR1,9 млрд безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно EUR30,27 млрд, з яких EUR5,27 млрд у вигляді грантів, Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у плані.

Документ передано Єврокомісії минулого тижня. На другий і третій квартали цього року план передбачає виконання дев'яти індикаторів у кожному, тоді як на четвертий - 13, а на перший квартал 2025 року - 16.

Крім цього, план містить також 16 інвестиційних індикаторів, однак термін перших шести з них - другий квартал 2026 року, тоді як решти 10 - у самому кінці дії Ukraine Facility, тобто в четвертому кварталі 2027 року.

Теги: #план #мінекономіки #узгодження

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