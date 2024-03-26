Економіка

17:53 26.03.2024

"Укрнафта" у 2024 р. нарощує імпортні поставки пального

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"Укрнафта" у 2024 р. нарощує імпортні поставки пального

ПАТ "Укрнафта" у 2024 році наростила обсяги й розширила географію імпортних поставок пального від світових виробників до країни, повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

За її даними, якщо торік підприємство імпортувало пальне зі США, Швеції, Польщі та Греції, то у 2024-му також розпочалося завезення великооптових партій із Данії, Словаччини й Туреччини.

"Усе пальне виробництва таких потужних компаній, як Orlen, HELLENiQ ENERGY, Marathon Petroleum Company та інших, має відповідні сертифікати та завдяки своїм оптимальним характеристикам гарантовано зберігає ресурс двигуна. Запрошуємо на АЗК "Укрнафти" й гарантуємо: ваше авто буде задоволене нашою якістю", - наголошується в повідомленні.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони й картки "NAFTAКарта", що реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Компанією нині управляє Міноборони.

 

Теги: #укрнафта #імпорт #паливо

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