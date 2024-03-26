Економіка

14:42 26.03.2024

"Укрнафта" в лютому збільшила видобуток газу на 10,7% - до 92,1 млн куб. м

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"Укрнафта" в лютому збільшила видобуток газу на 10,7% - до 92,1 млн куб. м

 ПАТ "Укрнафта" в лютому 2024 року видобуло 110,3 тис. тонн нафти і 92,1 млн кубометрів газу проти 110,2 тис. тонн нафти і 83,2 млн куб. м газу в лютому 2023 року.

Таким чином, показник видобутку газу збільшився в лютому порівняно з аналогічним торішнім місяцем на 10,7%.

"Компанія продовжує буріння нових свердловин, інтенсифікацію видобутку на родовищах і переоснащення застарілого обладнання на устаткування, що відповідає вимогам стандартів API", - повідомляють у пресрелізі компанії у вівторок.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #видобуток

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