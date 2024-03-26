Херсон завершив опалювальний сезон, дефіциту е/е немає - Міненерго

У Херсоні завершився опалювальний сезон, повідомило Міністерство енергетики.

"З огляду на погодні умови місцева влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону в Херсоні", - йдеться в його щоденному оновленні в телеграм-каналі у вівторок.

Щодо ситуації в енергосистемі, то, як зазначає Міненерго, дефіциту е/е немає, аварійну допомогу з Європи не залучатимуть. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом до 18 649 МВт-год (черговий рекорд у березні - ЕЕР). Експорт не передбачається третій день поспіль після масованого удару по енергосистемі 22 березня.

При цьому в короткостроковий ремонт виведено два блоки ТЕС. Через технологічні порушення вимикалася ТЕЦ, але протягом години її повернули в роботу.

Минулої доби за вказівками диспетчерів НЕК "Укренерго" застосовувалися погодинні й аварійні вимкнення електроенергії в Одеській, Харківській і Дніпропетровській області, а також у пікові години в Хмельницькій області. Як повідомлялося, на ранок вівторка в Одеській області перейшли на графіки погодинних відключень замість аварійних.

Водночас обстрілами РФ пошкоджено повітряні лінії електропередачі в Чернігівській області, внаслідок чого одномоментно знеструмлені понад 1,8 тис. споживачів у 12 населених пунктах.

Через бойові дії відключилася повітряна лінія в прифронтовому районі Харківської області, знеструмлена підстанція, що живить побутових споживачів.

У Нікополі внаслідок бойових дій пошкоджено ввідний надземний газопровід - припинено газопостачання п’яти споживачам.