"ДТЕК Мережі" за тиждень відновили енергопостачання майже 300 тис. домогосподарств у чотирьох областях

Фахівці компаній-операторів систем розподілу, які входять до "ДТЕК Мережі", у період із 18 до 24 березня повністю або частково відновили енергопостачання майже 300 тис. сімей у 290 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей, знеструмлених через російські атаки по всій країні.

"Енергетики відновлюють зруйновані мережі, щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС", - повідомляється в пресрелізі ДТЕК у понеділок.

У компанії нагадали, що 22 і 24 березня росія знову здійснила масштабні атаки по енергетичній інфраструктурі України. Руйнування зазнали об'єкти генерації, передання та розподілу електроенергії, що призвело до необхідності обмеження енергоспоживання. Для стабілізації ситуації за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджувалися екстрені відключення в низці областей.

В Одеській області фахівці компанії за тиждень повернули електропостачання понад 46 тис. домогосподарств. Однак ситуація, як і раніше, залишається складною - для її стабілізації в Одесі діють екстрені відключення.

У Дніпропетровській області за цей період вдалося повернути світло майже 180 тис. сім'ям у 253 населених пунктах, а в Донецькій області - майже 50 тис. домогосподарств у 32 населених пунктах.