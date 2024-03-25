Нерезиденти не заявляли про наміри відмовитися від зберігання газу в українських ПСГ після обстрілу одного з них - глава Міненерго

Пошкодження ударами РФ інфраструктури одного з українських підземних сховищ газу (ПСГ) навряд чи позначиться на настроях іноземних трейдерів зберігати свій ресурс в Україні, зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ніякого психозу у зв’язку з цими обстрілами в іноземних компаній немає. І атака не мала драматичних наслідків для газотранспортної системи", - сказав Галущенко на брифінгу в Києві після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш, відповідаючи на запитання інтернет-порталу "Енергореформа" про наслідки атаки РФ для зберігання газу в ПСГ іноземними компаніями.

Як повідомлялося, російські окупанти під час обстрілів України 24 березня влучили в наземну інфраструктуру одного з ПСГ, і вона тепер потребує відновлення. Однак, як зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, критичних наслідків для забезпечення роботи газосховища немає, і на постачання палива українським споживачам це не вплине. Крім того, всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей продовжують виконуватися в повному обсязі.

У 2023 році обсяг газу іноземних трейдерів та енергетичних компаній, залишеного на зберігання в українських ПСГ, досяг 2,5 млрд куб. м. Цього року "Нафтогаз" планує збільшити цей показник до 4 млрд куб. м.