Економіка

11:41 24.03.2024

Нацбанк достроково перерахує до 30 млрд грн прибутку до держбюджету - меморандум МВФ

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Нацбанк достроково перерахує до 30 млрд грн прибутку до держбюджету - меморандум МВФ

Національний банк України 2024 року, як і роком раніше, достроково перерахує до державного бюджету до 80% свого чистого прибутку за попередній рік, це погоджено в оновленому Меморандумі економічної та фінансової політики України за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом (МВФ) і оформлено ухваленим 21 березня законом.

"Ми зобов'язуємося у 2024 році утриматися від використання прибутку НБУ на цільові видатки та спрямуємо цю категорію доходів до Загального фонду державного бюджету", - ідеться в Меморандумі, опублікованому на сайті МВФ.

Згідно з ним, Нацбанк може перерахувати до держбюджету до 30 млрд грн уже в березні, а ще 8 млрд грн - до кінця червня.

Верховна Рада 21 березня ухвалила в цілому закон №9667-1 про внесення змін до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у якому згідно з правкою голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева НБУ у 2024 році дозволяється достроково, до підтвердження зовнішнього аудитора та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності за 2023 рік, перерахувати до держбюджету 80% від суми прибутку.

"Нарешті, ми визнаємо, що витрати, пов'язані з реалізацією грошово-кредитної політики шляхом поглинання ліквідності (відсоткові витрати за депозитними сертифікатами НБУ), є необхідними та виправданими для підтримання макроекономічної стабільності", - йдеться також у Меморандумі, підтверджуючи позицію Нацбанку в дискусії щодо ставок за депозитними сертифікатами.

У матеріалах Фонду констатується, що нестабільність у розподілі виділеного зовнішнього фінансування стала серйозною проблемою для виконання бюджету, у зв'язку з чим уряду довелося вдатися до низки заходів: було перенесено наперед виплату дивідендів держпідприємствами, здійснено авансові податкові платежі, зокрема приблизно 24 млрд грн податку на прибуток від банків, а також відтерміновано окремі видатки. Крім того, уряд зміг залучити кошти на ринку ОВДП і використовував наявні в нього грошові резерви, які необхідно буде відновити до кінця року з урахуванням зниження зовнішнього фінансування у 2025 році.

"Деякі з цих заходів, хоча вони й необхідні за цих обставин, передбачають компромісні рішення, оскільки вони можуть спричинити непередбачуване виконання бюджету, знизити податкову прозорість і спричинити економічний спад. Подальші затримки в зовнішньому фінансуванні, ймовірно, змусять вдатися до неоптимальних заходів, акцентуючи увагу на важливості того, щоб зовнішні донори вчасно надали свої зобов'язання щодо фінансування", - зазначив МВФ.

Як повідомлялося, Україна 20 березня отримала перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility і $1,5 млрд від Канади, тоді як до цього від початку року всі зовнішні надходження становили лише $1,2 млрд. Окрім того, рада директорів МВФ 21 березня схвалила виділення Україні четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF $880 млн, які повинні надійти протягом двох-трьох днів, а 22 березня до бюджету надійшло $230 млн від Японії в рамках проєкту Світового банку на відновлення сільського господарства.

За прогнозами Нацбанку, Україна з середини березня до кінця квітня може отримати зовнішнє фінансування на суму $10 млрд або навіть більше за визначеної в держбюджеті потреби на весь рік $37,3 млрд.

 

 

Теги: #бюджет #нацбанк

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