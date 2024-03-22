Україні в оновленій програмі EFF з МВФ вдалося відтермінувати строки трьох маяків і обійтися без нових - меморандум

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною.

Згідно з документом, у ньому відсутні нові структурні маяки, а дати виконання трьох наявних відкладено на кілька місяців.

Зокрема, граничний термін ухвалення закону про раціоналізацію розгляду справ Вищим антикорупційним судом (ВАКС) справ із можливістю такого розгляду одним суддею замість колегії з трьох суддів відкладено на місяць - до кінця квітня.

Крім того, впровадження методології оцінювання наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності відкладено на пів року - до кінця грудня, а розроблення політики щодо державних підприємств, дивідендної політики та стратегію приватизації – на два місяці, до кінця жовтня цього року.

Також змінено активний структурний маяк щодо підконтрольних державі банків, і тепер він допускає продовження роботи Першого інвестиційного банку (PINBank), який перейшов у власність держави за рішенням ВАКС від росіянина Євгена Гінера, який потрапив під санкції, і який хотіла б отримати для розвитку державна "Укрпошта".

"Усі системні банки з переважною державною участю перебуватимуть у віданні Міністерства фінансів, а несистемні банки, які перейшли в державну власність, не рекапіталізуватимуться коштом фіскальних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для врегулювання в разі порушення пруденційних вимог", - ідеться в оновленому меморандумі.

Отже, крім перерахованого вище закону про раціоналізацію роботи ВАКС, найближчими структурними маяками є розроблення до кінця березня концептуальної записки за програмою "5-7-9" із пропозиціями з переорієнтації на малі та середні підприємства шляхом поступової відмови від участі великих компаній, посилення моніторингу та забезпечення належних гарантій і ухвалення до кінця червня закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) із дотриманням наявного розмежування між його слідчими повноваженнями і повноваженнями НАБУ.

Крім того, до кінця червня має бути визначено обсяг простроченої заборгованості та оцінено фінансовий стан теплопостачальних організацій (ТКЕ) шляхом проведення камеральної перевірки авторитетною аудиторською компанією, зокрема шляхом виділення простроченої заборгованості до і після лютого 2022 року.

Нарешті наприкінці липня спливають строки виконання ще двох структурних маяків: підготовки оцінки ефективності податкових пільг, включно з їхньою вартістю для бюджету, щоб виробити єдиний підхід до реформи, та ухвалення закону про створення нового суду, що розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність і чесність.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей на брифінгу в ніч на п'ятницю після завершення радою директорів Фонду третього перегляду і виділення 4-го траншу зазначив, що ключовими умовами для подальшого своєчасного виділення траншів є реформи, спрямовані на зміцнення управління і на підтримку стійкого фінансового стану. "Я б особливо наголосив на необхідності ухвалення законодавства щодо зміцнення Бюро економічної безпеки. А також роботу над оцінкою податкових пільг", - сказав він, відповідаючи на запитання про основні структурні маяки для наступного, четвертого, перегляду програми та виділення п'ятого її траншу.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакету міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Рада директорів у ніч на п'ятницю схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн.