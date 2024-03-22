"Укренерго" дало команду включити побутових споживачів у всіх областях країни, крім чотирьох

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" дав команду зняти обмеження з енергопостачання побутових споживачів у всіх областях країни, крім Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської, повідомила компанія в Телеграм-каналі.

Перед цим голова "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозував, що основну частину введених обмежень енергопостачання можна буде зняти протягом найближчої доби.

За його словами, графіки відключень було впроваджено ще вранці під час атаки в Харківській, Сумській, Полтавській і Запорізькій областях, а також пізніше, через вимкнення обладнання, - у Кіровоградській, Одеській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

Як зазначив Кудрицький, найважча ситуація в Харкові, де "ворог буквально намагався знищити всі основні енергетичні об'єкти, що живлять місто".

"Що стосується Харкова, наприклад, тут потрібно більше часу для аналізу, і в нас на кожен сценарій є план реагування. Відповідно, як буде повна інформація про те, яке обладнання знищено, а що можна відновити, одразу застосуємо той чи інший план відновлення. Будемо працювати цілодобово, доки не відновимо", - сказав Кудрицький в ефірі "Радіо Свобода".

Він додав, що наслідки атаки досить серйозні - "уражено десятки магістральних об'єктів мережі, і це досить глобальний масштаб".

"Але енергосистема не розсипалася й функціонує цілісно. Ми встояли, і тепер завдання - відновитися, насамперед заживити об'єкти критичної інфраструктури, потім населення і всіх інших споживачів", - сказав голова "Укренерго".