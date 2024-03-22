Сенатори США пропонують заборонити експорт американської нафти до країни-противників - ЗМІ

Американські сенатори демократ Джон Феттерман і республіканець Джоні Ернст представили двопартійний законопроєкт, який пропонує заборонити експорт нафти противникам США, повідомляє The Hill.

Як уточнює видання, законопроєкт запроваджує заборону на експорт нафти з американських нафтових запасів до Китаю, Росії, Ірану, Венесуели, Сирії та Куби.

Крім того, пропонується заборонити продаж нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR) США "будь-якій організації, що належить, контрольованій або перебуває під впливом" Комуністичної партії Китаю.

"Наш стратегічний нафтовий резерв призначений для захисту енергетичної безпеки Америки і наших союзників. Наші противники не повинні мати можливості купувати нафту у нашого SPR - це просто здоровий глузд", - заявив Феттерман.

Ернст додав, що законопроєкт працюватиме на те, щоб американська нафта "не потрапила до рук тих, хто намагається нашкодити нам".

Під законопроєктом також підписалися сенатори республіканець Том Коттон і демократи Боб Кейсі та Шеррод Браун.