Економіка

09:18 22.03.2024

Глава Міненерго України заявляє про наймасштабнішу атаку РФ на енергетику цього ранку

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Глава Міненерго України заявляє про наймасштабнішу атаку РФ на енергетику цього ранку

Росія вранці в п'ятницю намагається ракетними ударами й атаками безпілотників спричинити масштабний збій у роботі енергосистеми країни, здійснюючи наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни", - написав він у фейсбуці.

Очільник Міненерго зазначив, що, на жаль, є влучання і пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Він додав, що через обстріл знеструмлена одна з ліній електропередачі, що живить Запорізьку АЕС.

"У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло", - зазначив Галущенко.

"Складна ніч для енергетики. Новини не дуже будуть...", - написав також гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомивши про екстрені відключення в Дніпровському регіоні.

Крім того, вже відомо про влучення і пожежу на найбільшій в Україні ГЕС - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

 

 

Теги: #енергетика #міненерго #галущенко

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