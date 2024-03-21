США запропонували G7 випустити облігації на $50 млрд за допомогою заморожених активів Росії для допомоги Україні

США запропонували партнерам по G7 ініціативу для допомоги Україні, що передбачає випуск державних облігацій на $50 млрд за допомогою доходів від заморожених активів Росії, повідомляє агентство Bloomberg.

"США запропонували союзникам по G7 створити спеціальний механізм для випуску облігацій як мінімум на $50 млрд, забезпечених прибутком від заморожених суверенних активів Росії. Виручка від облігацій буде спрямована на підтримку України", - передає агентство з посиланням на джерела.

Обговорення перебуває на початковій стадії. Деякі члени G7, включно з Німеччиною і Францією, з обережністю відреагували на цю ідею, зазначає джерело агентства.

При цьому деякі країни ЄС, зокрема, Естонія, пропонують діяти активно і взагалі конфіскувати активи.