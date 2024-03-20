"Центренерго" призупинило закупівлю імпортного вугілля через зниження ціни на ринку е/е - глава компанії

ПАТ "Центренерго" призупинило закупівлю законтрактованого імпортного вугілля через низьку ціну електроенергії на ринку, повідомив гендиректор компанії Андрій Чуркін.

"Поки що ціна на ринку не дозволяє продовжувати нам купувати імпортне вугілля... Тому, щоб знову не влазити в борги, ми на сьогодні призупинили постачання вже законтрактованого вугілля", - сказав Чуркін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що страхових санкцій щодо компанії через це не буде.

За його словами, частка імпортного вугілля становить приблизно чверть усього законтрактованого палива протягом ОЗП.

Чуркін пояснив, що компанія одразу була націлена на внутрішнього виробника, але через військові ризики, наприклад, можливе припинення роботи прифронтових шахт через обстріли РФ, підстрахувала себе імпортом (загальний обсяг не вказує - ІФ-У).

При цьому він зазначив, що і на наступний рік "Центренерго" планує імпорт вугілля, але його обсяги будуть відомі після доведення Міненерго планового накопичення палива на складах і споживання для проходження ОЗП.

"Але вже сьогодні можу сказати, що без імпорту ми не обійдемося. І вже сьогодні працюємо над різними маршрутами постачання для того, щоб мінімізувати ризики, з яким зіткнулися наші виробники сільськогосподарської продукції. Я маю на увазі українсько-польський кордон", - зазначив голова "Центренерго".

Як повідомлялося, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) у лютому 2024 року становила 3 268,58 грн/МВт-год, знизившись порівняно із січнем на 15,3% (3 858,57 грн/МВт-год). Середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за перші 10 днів березня 2024 року становила 2 300,64 грн/МВт-год, знизившись порівняно з аналогічним періодом лютого на 34,5% - з 3 514,82 грн/МВт-год.