НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО
НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО
НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО
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