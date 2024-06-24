Події

17:19 24.06.2024

НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО

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НАГЛЯДОВА РАДА "ЦЕНТРЕНЕРГО" ЗВІЛЬНИЛА ЧУРКІНА З ПОСАДИ ГЕНДИРЕКТОРА І ПРИЗНАЧИЛА НА ЦЮ ПОСАДУ ГАРКАВОГО

Теги: #центренерго #наглядова_рада

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