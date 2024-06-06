Події

17:14 06.06.2024

Експосадовець "Центренерго" переплатив майже 7 млн грн за турбіни й мотори для Вуглегірської ТЕС

1 хв читати

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" в службовій недбалості під час закупівлі турбін і моторів для Вуглегірської ТЕС, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" за фактом службової недбалості під час закупівлі турбін і моторів для потреб Вуглегірської ТЕС, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в четвер.

Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Центренерго" й приватним підприємством було укладено договір про закупівлю турбін і моторів (частини турбін) із застосуванням процедури відкритих торгів.

"Підозрюваний належним чином не провів аналіз рівня цін на ринку, визначивши очікувану вартість предмета закупівлі значно вищою за середньоринкову", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, за інформацією прокуратури Києва, сума збитків, завданих інтересам ПАТ "Центренерго", становить близько 7 млн грн.

Теги: #чиновник #збитки #центренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:35 30.05.2024
САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

12:58 20.05.2024
Кібератака "з'їла" 3% річного зростання "Київстару", програма лояльності обійшлася в 3,6 млрд грн

Кібератака "з'їла" 3% річного зростання "Київстару", програма лояльності обійшлася в 3,6 млрд грн

11:44 02.05.2024
Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн

Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн

12:54 01.05.2024
Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

16:43 20.04.2024
Сума завданих збитків унаслідок ворожих обстрілів Курахівської ТЕС становить майже 1 млрд грн - ОВА

Сума завданих збитків унаслідок ворожих обстрілів Курахівської ТЕС становить майже 1 млрд грн - ОВА

10:09 18.04.2024
Ferrexpo завершило 2023 рік із чистим збитком $84,8 млн

Ferrexpo завершило 2023 рік із чистим збитком $84,8 млн

18:55 10.04.2024
Судитимуть посадовця виконкому сільради Київської області, підозрюваного в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками у понад 1,7 млн грн - прокуратура

Судитимуть посадовця виконкому сільради Київської області, підозрюваного в організації закупівлі військового обмундирування зі збитками у понад 1,7 млн грн - прокуратура

11:48 04.04.2024
ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ

ВАКС заарештував з альтернативою застави в 30 млн грн ексрадника Офісу президента, підозрюваного в організації розкрадання коштів УЗ

14:41 02.04.2024
До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 млн заяв від постраждалих від російської агресії - Шмигаль

До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 млн заяв від постраждалих від російської агресії - Шмигаль

11:22 30.03.2024
Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

Підстав говорити про мобілізацію 18-річних немає - Стефанчук

Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо Ukraine Facility

Зеленський у Нормандії: Попереду - важливі зустрічі для зміцнення України

Блокування кордону в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" триватиме до 7 червня - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

Генштаб ЗСУ: від початку доби і станом на 16:00 на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, на покровському напрямку - 26

Зеленський у День журналіста: Мати силу в битві за правду не менш важливо, ніж мати зброю в битві за землю

Зеленський - прем'єру Індії: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

Дані оновили близько 15% військовозобов'язаних, призовників і резервістів - Міноборони

У Києві внаслідок проїзду негабаритного транспорту пошкоджено шляхопровід на перетині Берестейського проспекту й Кільцевої дороги

Системи ППО та артилерійські постріли в топі нагальної потреби - гендиректор "Української бронетехніки"

США продовжать допомагати Україні - Байден

Підстав говорити про мобілізацію 18-річних немає - Стефанчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА