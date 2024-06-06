Експосадовець "Центренерго" переплатив майже 7 млн грн за турбіни й мотори для Вуглегірської ТЕС

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" в службовій недбалості під час закупівлі турбін і моторів для Вуглегірської ТЕС, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому посадовцю ПАТ "Центренерго" за фактом службової недбалості під час закупівлі турбін і моторів для потреб Вуглегірської ТЕС, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - ідеться в повідомленні міськпрокуратури в четвер.

Згідно з матеріалами слідства, між ПАТ "Центренерго" й приватним підприємством було укладено договір про закупівлю турбін і моторів (частини турбін) із застосуванням процедури відкритих торгів.

"Підозрюваний належним чином не провів аналіз рівня цін на ринку, визначивши очікувану вартість предмета закупівлі значно вищою за середньоринкову", - наголошується в повідомленні.

Таким чином, за інформацією прокуратури Києва, сума збитків, завданих інтересам ПАТ "Центренерго", становить близько 7 млн грн.