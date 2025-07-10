"Центренерго" та Swedfund на полях URC-2025 домовились про співпрацю в розвитку енергоміксу компанії – СЕО

ПАТ "Центренерго" на полях URC-2025 домовилось про співпрацю зі шведським державним фондом Swedfund у формуванні енергоміксу, який включатиме energy storage, газову генерацію, СЕС, повідомив генеральний директор енергокомпанії Євгеній Гаркавий.

"Сьогодні в рамках конференції URC-2025 зустрівся з представниками Swedfund. Домовилися не просто поговорити, а працювати. Ми разом стартуємо з розробки техніко-економічного обгрунтування нашого енергоміксу: впровадження energy storage, газорозподільна генерація, сонячні панелі", – написав Гаркавий у своєму Facebook у четвер.

За його словами, товариство далі має провести серйозну аналітичну роботу, все прорахувати, розробити різні сценарії.

Водночас він зазначив, що вже знайдена оптимальна модель: економічно доцільна, екологічно виважена, енергетично безпечна.

"Це відповідь на запитання, якою буде енергетика України завтра. Рухаємось. Прозоро. Відповідально. Системно!", – наголосив Гаркавий.

Згідно з інформацією на сайті фонду, Swedfund, заснований у 1979 році, є державною компанією, якою керує Міністерство фінансів. Його діяльність фінансується за рахунок доходів від портфеля та капітальних внесків з бюджету допомоги розвитку, за який відповідає Міністерство закордонних справ. Місією фонду є сприяння скороченню бідності шляхом сталого інвестування в країни, що розвиваються. Він здійснює інвестиції в приватний сектор та фінансує техніко-економічні обґрунтування в державному секторі: в скорочення викидів, адаптацію та стійкість для підтримки зеленого переходу.

У червні 2024 року Група "Нафтогаз" повідомила, що співпрацюватиме з Swedfund у проектах з модернізації ТЕЦ та відновлювальної енергетики.