"Центренерго" не купує вугілля в Казахстані - гендиректор

Гендиректор ПАТ "Центренерго" Андрій Чуркін категорично заперечує інформацію про купівлю компанією вугілля в Казахстані.

"Ми не купуємо вугілля в Казахстані. Вугілля, яке завозять для потреб "Центренерго", перебуває на території Євросоюзу на законних підставах. Це пальне везуть в Україну європейські трейдери. Вугілля дорогою не перевантажується і з польських терміналів прямує безпосередньо на наші ТЕС. Якість цього вугілля підтверджується сертифікатами міжнародних лабораторій", - сказав Чуркін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".