"Центренерго" у повному обсязі розраховується з "Нафтогазом" у цьому ОЗП, закрило 300 млн грн боргу попередніх періодів - голова генкомпанії

ПАТ "Центренерго" повністю розраховується за газ із НАК "Нафтогаз України" в нинішньому опалювальному сезоні і погасило приблизно 300 млн грн боргу за попередні періоди, повідомив гендиректор компанії Андрій Чуркін.

"За час роботи нашої команди (Чуркіна призначено на посаду в серпні 2023 року - ІФ-У) у нас боргів перед "Нафтогазом" немає. У поточному режимі розраховуємося за поставлений газ повністю", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, як вдалося вибудувати стосунки із "Нафтогазом", з огляду на накопичені борги (йшлося орієнтовно про 1 млрд грн - ІФ-У), Чуркін сказав: "Було проведено низку переговорів і нам вдалося переконати наших партнерів із "Нафтогазу" в перспективності роботи з нашою командою".

За його словами, це борги, які "Центренерго" накопичило ще до каденції нинішньої команди, і за ними складено графік погашення, якого "Центренерго" дотримується.

"Наприклад, ми в перші два місяці року закрили приблизно 300 млн грн боргів перед "Нафтогазом". Він такі умови поставив, і ми з ним погодилися", - сказав Чуркін.

Він також уточнив, що "Нафтогаз" протягом ОЗП не лімітував компанію в постачанні ресурсу.

"Ми щомісяця підписуємо в рамках ПСО додаткову угоду і нею визначаємо необхідний обсяг, максимально закладений на доступне обладнання. І фактично використаний ресурс оплачуємо. Щотижня. Ми не збираємо цей борг. Якщо раптом ми не доплатили, то доплачуємо. Якщо переплатили - перекидаємо на наступний період", - описав ситуацію гендиректор "Центренерго".

При цьому він пояснив, що робота компанії з використанням виключно газу є збитковою навіть за умови, що вона отримує його за ціною приблизно 10 тис. грн/тис. куб. м. у рамках ПСО, але він допомагає брати участь на ринку допоміжних послуг.

"За допоміжної послуги ми хоча б перекриваємо паливну складову і за командою НЕК намагаємося щоразу вийти на ДПРЗ (допоміжна послуга за резервами заміщення - ІФ-У). Коли це не виходить, максимально включаємося на вугілля", - зазначив гендиректор.

Чуркін звернув увагу, що за умови отримання оплати допоміжної послуги та певної рентабельності роботи на вугіллі в четвертому кварталі 2023 року компанія отримала 3,8 млн грн прибутку, а в січні 2024 року - вже 229 млн грн.

"І якщо обирати між природним газом і вугіллям, то маючи вугілля, справді потрібно працювати на ньому. Хоча за сьогоднішніми цінами робота навіть на вугіллі для нас збиткова. Але завдання "Центренерго" - маневреність і баланс енергосистеми України. І свої завдання ми виконуємо на відмінно", - переконаний глава "Центренерго".