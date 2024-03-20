Економіка

14:22 20.03.2024

Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

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Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

Агентство відновлення реконструює 24 житлових будинки і три адміністративні будівлі в Київській області, повідомив голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

"Унаслідок бойових дій у Київській області - тисячі пошкоджених об'єктів, особливо постраждало житло та інфраструктура. Жоден уряд, агентство чи компанія не в змозі відновити таку кількість будинків швидко та якісно. Але поступово, за координації центральної та місцевої влади за підтримки партнерів, ми зможемо повернути нормальну якість життя нашим людям", - написав він на фейсбук-сторінці.

Він повідомив, що наразі Агентство працює над відновленням 24 багатоквартирних житлових будинків і трьох адміністративних будівель у Київській області. Зокрема, тривають ремонти двох будинків у Бучі, чотирьох в Ірпені, двох у Макарові, по одному у Вишгороді та Пісківці.

"У Василькові триває будівництво будинку з нуля - відновити знищений ворогом будинок не було можливості, але ми побудуємо новий. Роботи розпочато", - повідомив Найєм.

У Бородянці триває ремонт 13 житлових будинків із запланованих для відновлення в першу чергу 37 об'єктів.

Тривають роботи з відновлення в трьох адміністративних будівлях.

 

Теги: #нерухомість #відновлення

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