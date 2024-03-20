Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сума, яку може бути отримано від доходів заморожених російських активів, може становити близько EUR3 млрд, які підуть на військову й цивільну підтримку України.

"Доходи, які буде отримано від цих заморожених активів, становитимуть близько EUR3 млрд на рік, що буде додано до Європейського фонду миру й до бюджету Європейського Союзу на військові та цивільні цілі (України). Я сподіваюся, що ми зможемо невдовзі досягти домовленостей і поміняти банкноти на зброю, бо солдати не воюють банкнотами, їм потрібна фізична зброя, інструменти, щоб захистити народ", - сказав Боррель у середу в Брюсселі на пресконференції, що відбулася після закінчення Ради асоціації Україна-ЄС.

Високий представник наполягає, що цей крок - використання заморожених російських активів в інтересах України - має бути зроблено найближчим часом. Він підтвердив, що після обговорення в понеділок у рамках Ради з питань закордонних справ направив Раді пропозиції для майбутнього рішення Ради відкласти доходи від активів у розпорядження Європейського Союзу.

"Сьогодні Комісія разом із високим представником також схвалила спільні пропозиції для нормативно-правового акта щодо виконання цього рішення. Якщо, як я сподіваюся, Рада затвердить цю пропозицію, то до 90% від цих доходів піде в Європейський фонд миру, щоб збільшити військову допомогу Україні... Решту 10% буде спрямовано в європейський бюджет, щоб допомогти у відновленні України й підтримати українську оборонну промисловість", - деталізував він.