Голова польської LPP відкинув звинувачення про прихований бізнес із РФ

Польський ритейлер LPP SA, чиї бренди Reserved, Cropp, Mohito і Sinsay представлені також в Україні, не провадить жодної операційної діяльності в Росії, не продає товарів для російського ринку через Казахстан, а його хороші показники пов'язані з просуванням нового бренду й формату Sinsay, орієнтованого на невеликі міста, заявив засновник і президент LPP Марек Пехоцький.

"LPP не здійснює торгівлі в Росії і не провадить операційної або комерційної діяльності в Росії", - сказав він на спеціальній пресконференції в понеділок у зв'язку з оприлюдненим 15 березня звітом Hindenburg Research, у якому ця відома своїми розслідуваннями та грою на пониження компанія звинуватила LPP у фіктивному продажі бізнесу в РФ після початку війни, а самого Пехоцького - у байдужості до цієї війни.

Звіт Hindenburg Research призвів до падіння акцій LPP 15 березня на Варшавській фондовій біржі на 35,9% - з PLN17,83 тис. до PLN11,45 тис. за акцію. У понеділок після пресконференції вони подорожчали до PLN15,5 тис., відігравши більше ніж половину падіння, однак потім знову впали до PLN12,8 тис. і лише під кінець торгів підросли до PLN13,83 тис.

Пехоцький висловив сподівання, що LPP, як компанія, яка досі мала велику довіру й авторитет на ринку капіталу, зможе відновити вартість акцій, що похитнулася через звинувачення Hindenburg Research, які він назвав маніпуляціями, зокрема й за рахунок хорошого фінансового стану й перспектив розвитку.

За його словами, LPP продала російський бізнес у червні 2022 року, проте виплати за товари й магазини були розтягнуті в часі: на цей час компанія отримала понад PLN700 млн із загальної суми боргу майже PLN2 млн. Голова LPP підтвердив, що частина продукції групи все ще може з'являтися на російському ринку, бо новий російський власник тимчасово має право закуповувати її через агентів: частка цих продажів у 2023 році становила 6,8%, у 2024 році очікується її скорочення до 3%. У 2025 році, як сподівається Пехоцький, ці продажі мають припинитися, хоча є ще частина замовленої продукції, яку вчасно не було вироблено в Бангладеш.

Він також визнав, що в англійському звіті LPP припустилися помилки під час перекладу з польської на PLN3 млрд, однак її вже виправлено.

За словами Пехоцького, у 2022 році компанія також тимчасово закрила всі магазини в Україні та прийняла майже 300 осіб з України в Кракові та Варшаві, забезпечивши їх готелями, харчуванням і проживанням, сумарно допомога Україні становила 28 млн (імовірно, PLN - ІФ-У).

Коментуючи припущення щодо можливого викупу назад російського бізнесу, на пресконференції було заявлено, що LPP не має кол-опціону, проте має пут-опціон на боці покупця після кінця 2026 року.

"Але запевняю вас, що навіть якщо така ситуація станеться, ми не маємо наміру повертатися на російський ринок, і тоді ми негайно закриємо таку компанію", - зазначив Пехоцький.

За його словами, LPP продає товари до Казахстану, проте оборот із цією країною становить приблизно $15 млн на рік, що виключає можливість його використання для прихованої торгівлі з РФ.

Відповідаючи на запитання про плани на ринку Білорусі, голова компанії повідомив, що LPP має там 23 магазини, і вона не планує здійснювати будь-які зміни на цьому ринку, і не має щодо планів його розвитку. "Вони (магазини в Білорусі) просто працюють так, як працюють. Вони не мають для нас великого значення. Ми не хочемо їх закривати, не вважаємо це за необхідне", - заявив він.

На пресконференції було зазначено, що LPP перебуває в хорошому фінансовому стані: очікуються дивіденди PLN570 на акцію, і в компанії понад PLN800 млн чистих грошових коштів (gotówki netto) за МСФЗ 17.

Пехоцький наголосив, що хороші показники 2023 року, якими Hindenburg Research підкріпив свої сумніви в реальному закритті російського бізнесу, пов'язані з розвитком бренду Sinsay. На його думку, у цього бренду, 95% магазинів якого відкривають у невеликих містах із населенням 10-30 тис. осіб, є потенціал надшвидкого розвитку. Він нагадав, що якщо у 2016 році у LPP було 1703 магазини, то у 2019 році їх побільшало лише на 43, однак із запуском Sinsay їхня кількість почала швидко зростати. Зокрема, 2022 року на 500 закритих магазинів у Росії припало 270 нових магазинів в інших країнах, а 2023 року було відкрито ще 315 магазинів.

"А 2024 року ми плануємо відкрити 700 магазинів... 620 магазинів Sinsay", - зазначив Пехоцький. Він вважає, цей бренд може приростати на 50-70% щорічно, тоді як решта - на 15-20%.

За його словами, компанія зберігає прогноз продажів 2024 року на рівні PLN21 млрд, хоча реально він може бути й більшим, тоді як 2023 року вони зросли на 9,3% - до PLN17,41 млрд, а чистий прибуток - на 85,5%, до PLN1,61 млрд. Зокрема, у четвертому кварталі 2023 року зростання цих показників було 15,7% і 163,5% відповідно.

На запитання, чому LPP публічно мовчала, хоча знала про розслідування Hindenburg Research п’ять місяців, на пресконференції було заявлено, що компанія побоювалася паніки на ринку, хоча після того, як її колишнім співробітникам почали пропонувати гроші за інформацію, поінформувала компетентні органи.