УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород, який стикуватиметься з новим міжнародним маршрутом Прага - Чоп чеського залізничного оператора RegioJet.

"У співпраці з чеським RegioJet запускаємо новий міжнародний поїзд. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС. Щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися до Чопа, "Укрзалізниця" традиційно забезпечує стикувальні маршрути та призначає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород", - йдеться в повідомленні пресслужби УЗ у понеділок.

Ціна квитків залежатиме від дня поїздки. У середньому вона становить близько 1,06 тис. грн за сидяче місце або 1,7 тис. грн за спальне місце. Придбати квитки можна на сайті перевізника: https://regiojet.ua, уточнили в УЗ.

Нічний поїзд Прага - Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошиць (Словаччина) о 06:38 ранку й прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошиць о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби, йдеться в повідомленні.

У поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння та спальні. Також на борту буде доступний безкоштовний Wi-Fi.

Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття до Чернівців о 21:32.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

Квитки на нього можна буде придбати в застосунку та чат-ботах УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням міжнародних маршрутів і разом із партнерами запускаємо новий поїзд до Праги. Це ще один рейс до міжнародного аеропорту, який значно розширює логістичні можливості та зручності для наших пасажирів", - наведено в повідомленні пресслужби УЗ слова голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

В УЗ також уточнили, що більше деталей про стиковки з міжнародними поїздами представлено на сторінці за посиланням https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Раніше повідомлялося, що RegioJet з 27 березня запускає другу лінію в Україну через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль. Уточнювалося, що з урахуванням пересадки в Чопі тривалість поїздки з Праги до Києва становитиме приблизно 22 години, можливі варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей. Виїзд із Чопа або Праги - у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті - близько 13 годин.

Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошиці, що складається з 18 вагонів. Зазначена вартість квитків варіюється від EUR18,9 до EUR67,9 з урахуванням харчування.