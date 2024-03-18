Економіка

18:34 18.03.2024

УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

3 хв читати
УЗ запускає поїзд Чернівці - Чоп - Ужгород для стикування з маршрутом Прага - Чоп чеського RegioJet

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запускає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород, який стикуватиметься з новим міжнародним маршрутом Прага - Чоп чеського залізничного оператора RegioJet.

"У співпраці з чеським RegioJet запускаємо новий міжнародний поїзд. Перший рейс із Праги вирушить 27 березня й поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС. Щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися до Чопа, "Укрзалізниця" традиційно забезпечує стикувальні маршрути та призначає спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород", - йдеться в повідомленні пресслужби УЗ у понеділок.

Ціна квитків залежатиме від дня поїздки. У середньому вона становить близько 1,06 тис. грн за сидяче місце або 1,7 тис. грн за спальне місце. Придбати квитки можна на сайті перевізника: https://regiojet.ua, уточнили в УЗ.

Нічний поїзд Прага - Чоп вирушатиме з Праги (Чехія) о 21:52, з Кошиць (Словаччина) о 06:38 ранку й прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошиць о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби, йдеться в повідомленні.

У поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння та спальні. Також на борту буде доступний безкоштовний Wi-Fi.

Пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ (08:13-08:27), Стрий (11:20-11:50), Мукачево (15:13-15:18), Чоп (16:28-16:57), прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05, далі Чоп (11:28-12:03), Мукачево (13:00-13:10), Стрий (16:15-16:40), Івано-Франківськ (19:22-19:27), прибуття до Чернівців о 21:32.

Зупинки поїзда передбачені на станціях Батьово, Карпати, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия.

Квитки на нього можна буде придбати в застосунку та чат-ботах УЗ, на сайті та в касах вокзалів.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням міжнародних маршрутів і разом із партнерами запускаємо новий поїзд до Праги. Це ще один рейс до міжнародного аеропорту, який значно розширює логістичні можливості та зручності для наших пасажирів", - наведено в повідомленні пресслужби УЗ слова голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка.

В УЗ також уточнили, що більше деталей про стиковки з міжнародними поїздами представлено на сторінці за посиланням https://uz-vezemo.uz.gov.ua/.

Раніше повідомлялося, що RegioJet з 27 березня запускає другу лінію в Україну через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль. Уточнювалося, що з урахуванням пересадки в Чопі тривалість поїздки з Праги до Києва становитиме приблизно 22 години, можливі варіанти як зі спальними місцями, так і без, а також опція спеціальних спальних купе для жінок і дітей. Виїзд із Чопа або Праги - у другій половині дня, заявлена тривалість подорожі на цьому сегменті - близько 13 годин.

Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошиці, що складається з 18 вагонів. Зазначена вартість квитків варіюється від EUR18,9 до EUR67,9 з урахуванням харчування.

 

 

Теги: #укрзалізниця #regiojet

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 18.03.2024
RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

RegioJet із 27 березня запустить другий маршрут до України "Прага-Чоп"

12:04 18.03.2024
Кількість користувачів застосунку з продажу квитків "Укрзалізниці" досягла 2 млн

Кількість користувачів застосунку з продажу квитків "Укрзалізниці" досягла 2 млн

11:06 17.03.2024
"Укрзалізниця": тривають роботи з усунення деформації полотна на перегоні Нігин - Гуменці в Хмельницькій області

"Укрзалізниця": тривають роботи з усунення деформації полотна на перегоні Нігин - Гуменці в Хмельницькій області

01:04 17.03.2024
"Укрзалізниця": закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

"Укрзалізниця": закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

15:04 11.03.2024
"Укрзалізниця" переводить в онлайн-формат продаж квитків на поїзди до пунктів призначення в Австрії та Угорщині

"Укрзалізниця" переводить в онлайн-формат продаж квитків на поїзди до пунктів призначення в Австрії та Угорщині

19:39 27.02.2024
Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

14:34 25.02.2024
Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів розпочнеться у 2024 р. - Кубраков

Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів розпочнеться у 2024 р. - Кубраков

18:44 20.02.2024
УЗ закликала аграріїв переорієнтувати вантажопотоки на Угорщину

УЗ закликала аграріїв переорієнтувати вантажопотоки на Угорщину

14:36 20.02.2024
На станції "Медика-Шегині" де протестувальники розсипали зерно, в очікуванні перевантаження стоять 40 вагонів із с/г продукцією - "УЗ"

На станції "Медика-Шегині" де протестувальники розсипали зерно, в очікуванні перевантаження стоять 40 вагонів із с/г продукцією - "УЗ"

16:55 19.02.2024
Польські протестувальники намагалися заблокувати передання вантажів на ПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів"

Польські протестувальники намагалися заблокувати передання вантажів на ПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

ЄС виділить 1-й транш Україні за Ukraine Facility наступного тижня - єврокомісар

ОСТАННЄ

У ВР зареєстровано законопроєкт про прив'язку акцизного податку на тютюнові вироби до євро

Голова польської LPP відкинув звинувачення про прихований бізнес із РФ

Генпрокурор: Зафіксовано понад 800 спроб кібератак РФ на державні установи й сервіси України

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 40 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

Німеччина готує довгостроковий контракт на СПГ з ОАЕ

Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

"Метінвест" завершив 2023 рік зі збитком $194 млн, виручку скоротив на 11%

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА