Економіка

12:44 18.03.2024

"Метінвест" завершив 2023 рік зі збитком $194 млн, виручку скоротив на 11%

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"Метінвест" завершив 2023 рік зі збитком $194 млн, виручку скоротив на 11%

Консолідований чистий збиток Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2023 році становив $194 млн, тоді як у 2022 році він досяг $2,193 млрд (зниження в 11 разів).

Згідно з річним звітом групи, її виручка впала на 11% - з $8,288 млрд до $7,397 млрд у 2022 році, а показник EBITDA - на 54%, до $861 з $1,873 млрд.

Уточнено, що виручка металургійного сектора скоротилася на 15,2% - до $4,846 млрд, гірничодобувного сегмента - на 0,8%, до $2,551 млрд.

При цьому скоригована EBITDA металургійного дивізіону групи знизилася на 40,4% - до $159 млн, гірничодобувного сегмента - на 50,2%, до $770 млн.

Операційний прибуток "Метінвесту" за підсумками 2023 року становив $445 млн проти операційного збитку в 2022 році в розмірі $1,426 млрд.

Крім того, вільні грошові кошти та еквіваленти зросли до $646 млн з $349 млн на кінець 2022 року.

Як повідомлялося, консолідований чистий збиток Metinvest B.V. у 2022 році становив $2,193 млрд порівняно з прибутком $4,765 млрд у 2021 році. Водночас виручка впала майже у 2,2 раза - до $8,288 млрд із $18,005 млрд 2021 року, а показник EBITDA - у 3,4 раза, до $1,769 млрд.

Виручка металургійного сектору скоротилася в 2,5 раза - до $5,803 млрд, гірничодобувного сегмента - в 1,8 раза, до $3,473 млрд, скоригована EBITDA метдивізіону впала в 11,1 раза - до $0,262 млрд, гірничодобувного сегмента - у 2,5 раза, до $1,448 млрд. Операційний збиток "Метінвесту" за підсумками 2022 року становив $1,426 млрд проти прибутку $4,933 млрд у 2021 році.

З урахуванням списання вартості активів на $1,283 млрд і курсового збитку $1,154 млрд сукупний збиток групи за 2022 рік сягнув $4,1 млрд порівняно із сукупним прибутком $5,023 млрд у 2021 році. Вільні грошові кошти скоротилися в 3,3 раза - до $0,349 млрд.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #підсумки #метінвест

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