Кабмін розширює програму підтримки фермерів на деокупованих і прифронтових територіях

Кабінет Міністрів розширює програму підтримки фермерів на деокупованих і прифронтових територіях, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні розширюємо програму підтримки українських фермерів. Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тис. грн на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа - до 120 гектарів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, це кошти, які допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.

"Для нас важливо підтримати саме фермерів на деокупованих територіях", - заявив він.