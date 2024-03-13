Польська асоціація виробників цукру пропонує обмежити на 10% доступ цукру з третіх країн до ЄС, щоб імпортувати його з України

Європейський Союз має подумати про скорочення доступу на європейський ринок цукру з третіх країн хоча б на 10%, тоді для українського цукру в ЄС було б місце, що не дало б змоги цьому ринку зруйнуватися, повідомив директор Національної асоціації виробників цукрових буряків Польщі Рафал Страхота в програмі "Між Брюсселем і Києвом" на farmer.pl.

"Європейський Союз відкрив ринок останніми роками. Він підписав низку торговельних угод з різними третіми країнами. Я знаю, що це складно, але якби ми скоротили доступ на ринок Євросоюзу хоча б на десяток відсотків, для українського цукру було б достатньо місця, і водночас це не зруйнувало б ринку ЄС", - сказав він.

Директор галузевої асоціації зазначив, що ніхто в Європейському Союзі не торкнувся цієї теми.

Страхота нагадав, що в Європейській комісії розробляють постанову про захисні заходи, яка передбачає введення ліміту на імпорт цукру з України з урахуванням експортних даних, які базуються на 2022-2023 роках. Якщо брати ці дані, за підрахунками Страхоти, Україні дозволять постачати до Польщі 320 тис. тонн цукру на рік.

"Це надто багато", - констатував він.

За даними Національної асоціації виробників цукрових буряків Польщі, у 2023-2024 роках структура імпорту Польщею цукру мала такий вигляд: 32% припадає на частку України, 23% - на Бразилію, 9% - на Есватіні, по 7% - на Маврикій і Колумбію, 18% - на інші країни.

Водночас Польща 2023 року виростила 2,34 млн тонн цукрових буряків завдяки розширенню виробничих площ під ними, які сягнули 265 тис. га. Середня врожайність буряків становила близько 64 тонни/га, водночас різниця в урожайності між окремими регіонами була дуже великою. У Польщі торік буряки вирощували понад 26 тис. осіб.

"При цьому із жовтня до грудня 2023 року середні ціни на цукор у Польщі знизилися на 12%, а за умови розфасовки в упаковки по 1 кг, то падіння цін перевищило 20%",- повідомив директор галузевої асоціації.

Страхота висловив занепокоєння, що до набуття чинності автономними торговельними заходами (АТМ) у червні 2024 року на польському ринку може виникнути проблема через український цукор.

"Ми побоюємося, що до цього часу з України може надійти багато цукру. Нагадаю, акція завершилася (сезон цукроваріння - ІФ-У), і цукор вироблено. Він є на складах, і фактично на цих складах ще залишилося близько 600 тис. цукру, які легко можуть потрапити до Євросоюзу", - наголосив Страхота.

Він нагадав, що 2023 року в Україні було засіяно близько 250 тис. га цукрових буряків, вироблено близько 1,8 млн тонн цукру. Внутрішнє споживання становить менше ніж 1 млн тонн, тому експортний потенціал становить 800 тис. тонн.

"За перші три місяці поточного маркетингового року до ЄС увійшло близько 200 тис. тонн цукру з України", - повідомив експерт.

Видання навело дані, згідно з якими Україна поставила до Польщі 2021 року 17,777 тис. тонн цукру, 2022 року - 15,278 тис. тонн, а 2023 року – 468,97 тис. тонн.

"На карту поставлено долю продовження лібералізації торгівлі ЄС з Україною ще на рік, тобто до червня 2025 року, за умови обмеження імпорту цукру з цієї країни, але в цьому разі за еталонні взято середні показники 2022 і 2023 років, коли імпорт цієї сировини з України був величезним", - висловив жаль директор Національної асоціації виробників цукрових буряків Польщі й додав, що країна просить Європейську комісію, Європейський парламент і Європейський Союз використати для розрахунку допустимого імпорту цукру обсяги постачань за 2021-2022 роки.