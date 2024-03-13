"Ліси України" виставили на аукціони надлишки дров, нерезидентам пропонують додатковий сервіс

ДП "Ліси України" починає продавати надлишки дров промислового використання вітчизняним та іноземним покупцям і готове надати нерезидентам додаткові послуги, повідомила пресслужба держкомпанії на фейсбук-сторінці.

"ДП "Ліси України" починає проводити перші торги із додатковими сервісами для компаній-нерезидентів. Зокрема, ми пропонуємо доставку зі складу та навантаження продукції в залізничні вагони, а також митне оформлення продукції", - зазначено в повідомленні.

Згідно з ним, із наближенням до завершення опалювального сезону в державних лісогосподарських підприємствах утворилися надлишки паливної деревини, більша частина якої є дровами промислового використання. Наразі на торги виставлено лише промислові дрова породи "сосна".

З минулого року ціна реалізації таких дров впала з 1350 грн за куб. м до 950 грн за куб. м. Продукцію продавали на основних, а потім і на додаткових аукціонах. Однак навіть за зниження ціни на третину український ринок не готовий спожити весь виставлений на торги ресурс.

Водночас у "Лісах України" зазначили, що обсягу деревини достатньо, щоб задовольнити як українських переробників, так і покупців-нерезидентів.

Як повідомлялося, 2023 року обсяги лісозаготівлі в Україні становили 15,7 млн куб. м деревини всіх видів рубок, 13,1 млн куб. м з яких заготовили державні лісгоспи.