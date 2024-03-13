Економіка

11:19 13.03.2024

Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

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Держбюджет-2024 передбачає 3 млрд грн на гуманітарне розмінування сільгоспземель - Свириденко

Україна запустила механізм державних компенсацій на гуманітарне розмінування сільгоспземель, який стане доступним щонайменше впродовж місяця, у держбюджеті-2024 на ці потреби передбачено 3 млрд грн, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Уряд ухвалив відповідну постанову, яка затвердила порядок компенсації витрат. Фермери зможуть укладати контракти і з державними, і з приватними операторами розмінування, які переможуть на відкритому та прозорому тендері. Сумарно на програму компенсації витрат за гуманітарне розмінування в державному бюджеті на 2024 рік ми заклали 3 млрд грн", - зазначила вона у фейсбуці.

За інформацією міністра, компенсація буде доступна фермерам Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, чиї ділянки забруднені, і є підтвердження нетехнічного обстеження.

Свириденко уточнила, що не зможуть отримати компенсації за цією програмою сільгоспвиробники, які перебувають під санкціями, з бенефіціарами-громадянами країни-агресора, а також такі, які перебувають у процесі банкрутства/ліквідації, й ті, в кого не погашений податковий борг.

Для отримання аграріями компенсації на гуманітарне розмінування фермер повинен буде подати заявку до Державного аграрного реєстру (ДАР), де відбудеться первинна перевірка щодо того, чи справді земля належить фермеру, чи пройшла вона нетехнічне обстеження і чи було виявлено там відповідне забруднення. Центр протимінної діяльності також протягом двох тижнів виконає перевірку.

Процедура закупівлі послуг із розмінування має проводитися через Prozorro із зазначенням очікуваної вартості. Після вибору переможця тендера фермер має внести 20% визначеної під час торгів суми, решту 80% - Мінекономіки.

Після розмінування ділянки оператор протимінної діяльності має надсилати документи до Центру гуманітарного розмінування на перевірку, і банк здійснить оплату послуг.

"Це важливі кроки для запуску ринку гуманітарного розмінування. Адже відкрита і прозора процедура через тендерні процедури - можливість знизити корупційні ризики. Ми передбачили кілька додаткових запобіжників. Якщо фермер надасть неправдиву інформацію, він буде змушений повернути отримані кошти", - пояснила міністр.

За словами Свириденко, тендерні процедури можуть здешевити процес розмінування. Як приклад вона навела результати першого пілотного тендера з розмінування ділянки лісу, під час якого вдалося заощадити 100 тис. грн.

Крім того, глава Мінекономіки зазначила, що запропонований урядом механізм розмінування допоможе збільшити кількість операторів протимінної діяльності, сприятиме нарощуванню виробництва української техніки для розмінування та посиленню політики "Зроблено в Україні".

Говорячи про вигоди аграріїв, міністр зазначила, що запропонований механізм компенсацій гуманітарного розмінування дасть їм змогу повернути у використання землі, що збільшить економічний потенціал України та посилить глобальну продовольчу безпеку.

"Спільним зусиллям ми зможемо повернути людям безпечну землю і дати їм можливість жити без страху мін", - резюмувала перший віцепрем'єр.

 

Теги: #мінекономіки #розмінування

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