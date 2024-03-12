Економіка

07:34 12.03.2024

MoneyGram і RIA у 2023 р. збільшили частку на ринку переказів в Україну на 8 п.п. за рахунок Western Union і PrivatMoney

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MoneyGram і RIA у 2023 р. збільшили частку на ринку переказів в Україну на 8 п.п. за рахунок Western Union і PrivatMoney

Платіжні системи за 2023 рік переслали в Україну $2,6 млрд, що на 21,8% більше, ніж за травень-грудень 2022 року, і на 17% менше, ніж за 2021 рік, ідеться в інформації Національного банку України в понеділок.

Згідно з нею, найбільша сума надійшла через Western Union (США), проте частка цієї системи знизилася порівняно з 2022 роком на 6,3 відсоткових пункти (в.п.) - до 43,19% від усіх переказів, повідомив Національний банк України в понеділок.

PrivatMoney за рік скоротив частку на 2,1 в.п. - до 17,89%, поступившись другим місцем MoneyGram (США), що наростила частку на 4,4 в.п. - до 21,70%.

Зазначається, що основне падіння частки Western Union припало на друге півріччя - з 48,63% до 43,19%, тоді як PrivatMoney змогла за цей час відіграти 4,4 в.п., а частка MoneyGram майже не змінилася - зросла лише на 0,1 в.п.

Крім того, за минулий рік з 9,7% до 13,29% зросла частка RIA (+0,9 п.п. за друге півріччя 2023 р.) і з 2,7% до 3,06% - частка Intelexpress (+0,02 в.п.).

Уточнюється, що середня сума транскордонного переказу склала $256 проти $207 млн у 2022 році.

У четвертому кварталі обсяг переказів зріс до $704 млн із $607 млн у третьому, $615 млн у другому і $691 млн у першому.

Нацбанк також зазначив, що через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (18,2%), Ізраїлю (17,1%), Італії (15,4%), Німеччини (9,0%) та Ірландії (5,3%), тоді як 2022 року лідером була Італія з 23,4%, а частка США становила 15,6%.

"Традиційно через платіжні системи "переказу коштів" у попередні довоєнні роки надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. Загалом 2023 року, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд в еквіваленті, включно з переказами через офіційні канали: банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційними - через переказ грошей із рук у руки", - додав на завершення НБУ.

 

 

Теги: #системи #платіжні

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