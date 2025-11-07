Інтерфакс-Україна
Економіка
10:58 07.11.2025

Ощадбанк притягне до відповідальності винних за умисне пошкодження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver

Обстеження систем життєзабезпечення торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver виявило умисне вилучення, псування й незаконне вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання, консорціум державних банків ініціюватиме притягнення всіх винних осіб до цивільної та кримінальної відповідальності, повідомляє пресслужба Ощадбанку.

В релізі зазначається, що згідно з протоколом, складеним представниками правоохоронних органів за присутності понятих під час обстеження інженерних систем ТОК Gulliver 31 жовтня 2025 року, а також актом інвентаризації, який готує консорціум державних банків за результатами подальшого обстеження об’єкта 31 жовтня – 3 листопада, виявлені штучне блокування систем електроживлення комплексу, пошкодження резервного енергетичного обладнання, відсутність важливих вузлів та агрегатів, які є частиною інженерної та IT-інфраструктури комплексу, пошкодження кабельних систем, систем оповіщення; відсутність технічної документації, що регламентує роботу систем життєзабезпечення комплексу тощо. Як наслідок зафіксована аварійна зупинка критичних систем безпеки через неможливість забезпечення резервного живлення та зупинка роботи систем водопостачання й каналізації.

"Всі ці факти свідчать про саботаж, умисне вилучення, псування й незаконне вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання", - підкреслюється у релізі.

Наразі для забезпечення функціонування комплексу закуповується та встановлюється необхідне обладнання, обслуговуючі підрядні організації проводять додаткові обстеження та тестування всіх систем: енергетичного та газового обладнання, вентиляційних систем, систем водопостачання та водовідведення тощо.

За даними підрядних організацій, протягом наступного тижня консорціум банків отримає проміжні результати тестування систем життєзабезпечення. Після цього можна буде визначити подальші терміни реалізації плану відновлення роботи ТОК Gulliver, готовність якого до безпечної експлуатації має попередньо погодити Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Консорціум державних банків докладає всіх зусиль для найшвидшого відновлення роботи ТОК Gulliver в інтересах орендарів та відвідувачів комплексу. Нагадуємо, що орендарі будуть звільнені від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення роботи комплексу", - підкреслили у пресслужбі.

Як повідомлялося, БФК Gulliver було передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом БФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Шевченківський районний суд Києва 17 жовтня 2025 року скасував арешт БФК Gulliver, який було накладено в межах кримінальної справи про ухилення від сплати податків. Після цього Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) припинило конкурс з пошуку управителя для активу.

В липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на ТОК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником БФК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором. Консорціум держбанків сформував управлінську команду та планував самостійно управляти активом.

За результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій Ощадбанку 30 жовтня було ухвалене рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver. Для запобігання такому розвитку подій Ощадбанк звернувся до комунальних служб міста та ДСНС щодо здійснення відповідних заходів з перевірки систем водопостачання, електропостачання, під’єднання мережі електроенергії, генераторів тощо.

БФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою БФК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції.

