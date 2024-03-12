НКРЕКП пропонує встановити граничну ціну за послугу із забезпечення розвитку нової генеруючої потужності на рівні $925 за 1 кВт

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), запропонувала визначити граничну ціну закупівлі послуг із забезпечення розвитку генеруючої потужності на рівні $925 за 1 кВт.

Як повідомляє на своєму сайті регулятор, ця цифра відповідає середньому значенню капітальних витрат на будівництво генерувальних потужностей за технологією Gas Peaking у діапазоні $700-1150 за 1 кВт, опублікованих LAZARD у щорічному звіті "Lazard's Levelized Cost of Energy Analysis - Version 16.0".

"З огляду на зазначене, з метою всебічного розгляду питання щодо визначення граничної ціни закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності НКРЕКП пропонує зацікавленим особам надати коментар щодо запропонованого рівня граничної ціни або свої пропозиції", - повідомили в Нацкомісії.

Як поінформував регулятор, нові генеруючі потужності мають, зокрема, відповідати наступним технічним характеристикам: встановлена потужність одного агрегату має становити від 20 МВт, діапазон регулювання - не менш як 80% встановленої потужності; час гарантованої безперервної роботи - не менш як вісім годин; час введення в дію (повна активація) із стану зупину - не більше ніж 15 хвилин з часу отримання відповідної диспетчерської команди.

Крім того, високоманеврові електростанції зі швидким пуском повинні мати здатність у нормальному режимі щонайменше чотири рази протягом доби та/або до восьми разів на добу в разі потреби забезпечити пуск і зупинку з максимальним допустимим часом простою між двома послідовними циклами "пуск/зупинка" 15 хвилин. За рік це має сумарно становити 1800-2000 пусків.

Нові генеруючі одиниці повинні мати можливість здійснювати пуски в умовах відсутності напруги в зовнішній мережі, бути готовими до роботи після значного простою тривалістю до одного місяця без технічного обслуговування, а також працювати як на основному, так і на резервному або аварійному виді палива у разі потреби.

Згідно зі ст. 29 закону "Про ринок електричної енергії", якщо для покриття прогнозованого попиту на е/е наявних генерувальних потужностей і заходів з управління попитом недостатньо, то для гарантування безпеки постачання е/е застосовуються конкурсні процедури на будівництво генерувальної потужності. Умови проведення такого конкурсу схвалюються Кабінетом міністрів.

Законом також визначено стимули, які можуть застосовуватися, одним з яких є встановлення плати за послугу із забезпечення розвитку генеруючої потужності.

Кабмін постановою від 10 липня 2019 року №677 затвердив порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів із управління попитом.