Економіка

18:55 11.03.2024

У Львові відбулася зустріч польсько-української комісії з економічної співпраці

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У Львові відбулася зустріч польсько-української комісії з економічної співпраці

На засіданні польсько-української комісії з економічної співпраці у Львові обговорювали зміни до угоди про "транспортний безвіз", інвестиції в проєкти для покращення транспортного сполучення між Польщею та Україною, а також занесення польських автоперевізників до списку сайту "Миротворець", повідомило Міністерство інфраструктури Польщі в понеділок.

У засіданні комісії у Львові, яке стало дев'ятим за рахунком і відбувалося під головуванням віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук та міністра розвитку і технологій Польщі Кшиштофа Гетьмана, також узяли участь заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганцаж і заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Метою зустрічі, яка відбулася у Львові, був обмін інформацією щодо економічного становища двох країн з урахуванням впливу війни на транспорт, економіку та міжнародну торгівлю, а також обговорення необхідності співпраці у двосторонніх відносинах і на форумі міжнародних інституцій", - ідеться в повідомленні Міністерства інфраструктури Польщі.

Зазначається, що важливим питанням, порушеним під час зустрічі, стало функціонування угоди між Європейським Союзом і Україною про автомобільні перевезення вантажів - "транспортний безвіз". Ганцаж відзначив необхідність перегляду положень угоди з метою забезпечення умов чесної конкуренції та рівного доступу до ринку автомобільних вантажоперевезень.

Крім того, заступник міністра інфраструктури Польщі закликав забезпечити права польських громадян-представників польських автоперевізників, які були порушені внаслідок внесення їхніх персональних даних до бази "Миротворець".

На засіданні було обговорено інвестиції, пов'язані з покращенням транспортного сполучення між Польщею та Україною, зокрема спільні проєкти, що реалізуються в рамках CEF - Connecting Europe Facility, зазначено в повідомленні.

У кулуарах на полях засідання комісії відбулася двостороння зустріч Павла Ганцажа і Сергія Деркача, яка "послужила платформою для обговорення питань у сфері актуальних проблем двосторонньої співпраці". У переговорах також узяв участь президент правління Польського агентства інвестицій і торгівлі Анджей Диха, уточнили в Міністерстві інфраструктури Польщі.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що засідання спільної міжурядової українсько-польської комісії з торговельно-економічної співпраці, заплановане на 11 березня, стане підготовчим до майбутньої міжурядової зустрічі.

 

Теги: #транспорт #польща #безвіз

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