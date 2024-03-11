Економіка

15:04 11.03.2024

"Укрзалізниця" переводить в онлайн-формат продаж квитків на поїзди до пунктів призначення в Австрії та Угорщині

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"Укрзалізниця" переводить в онлайн-формат продаж квитків на поїзди до пунктів призначення в Австрії та Угорщині

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 18 березня переводить в онлайн-формат продаж квитків до пунктів призначення в Австрії та Угорщині, повідомила пресслужба компанії.

Водночас, у зв'язку з підготовчими заходами, продаж квитків на поїзд Київ-Відень-Київ на дати з 18 березня в касах вокзалів із 12 березня буде тимчасово призупинено на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажу.

"Крок за кроком оцифровуємо наші сервіси та робимо їх зручними для клієнтів. Після тривалої та непростої роботи нам вдалося досягти домовленостей з Угорщиною та Австрією щодо онлайн-продажу квитків на поїзди", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, повідомляє пресслужба.

За його словами, у результаті реалізації проєкту ще більше міжнародних рейсів стануть доступними онлайн. Пасажирам не потрібно буде їхати до кас, щоб купити квиток і спланувати свою подорож.

Глава компанії також висловив сподівання, що як і у випадку з маршрутом Київ-Варшава, перехід до нового формату продажу квитків зробить їх недоступними для перекупників.

Купівля квитків на прямий поїзд Київ-Відень у застосунку "Укрзалізниці" буде доступна після верифікації облікового запису через "Дія.Підпис", зазначено в повідомленні.

На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні в напрямку пунктів призначення в Австрії і назад. На другому етапі онлайн можна буде придбати квитки в напрямку пунктів призначення в Угорщині, зокрема й на поїзди, що прямують до Австрії транзитом - Київ-Будапешт-Відень та Чоп-Будапешт-Відень, уточнили в компанії.

Квитки на поїзди прямих сполучень Україна-Угорщина (Мукачево-Дебрецен, Мукачево-Будапешт, Чоп-Захонь) з'являться в застосунку пізніше, додали в компанії.

"18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) і відбуватиметься онлайн", - запевнили в компанії.

При цьому, тимчасове обмеження не стосуватиметься поїзда Чоп-Відень-Чоп. Квитки на цей поїзд доступні на всі дати, додали в "Укрзалізниці".

У компанії також нагадали, що новий прямий поїзд №143/146 Відень-Чоп-Відень має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує потяг зі зручних вагонів з місцями для сидіння, із wi-fi.

 

Теги: #квитки #укрзалізниця

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